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В Уфе возбуждено дело после госпитализации клиентки косметологии

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности преступления (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале этого года клиентке косметологической клиники Уфы провели мезотерапию волосистой части головы. После процедуры пациентка почувствовала резкое ухудшение самочувствия и была госпитализирована с бактериальной инфекцией.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда здоровью и соответствия оказанных услуг требованиям безопасности.

Майя Иванова

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