В Уфе возбуждено дело после госпитализации клиентки косметологии
Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности преступления (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в феврале этого года клиентке косметологической клиники Уфы провели мезотерапию волосистой части головы. После процедуры пациентка почувствовала резкое ухудшение самочувствия и была госпитализирована с бактериальной инфекцией.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда здоровью и соответствия оказанных услуг требованиям безопасности.