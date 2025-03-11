В Уфе возбуждено дело после госпитализации клиентки косметологии

Следственный отдел по Кировскому району Уфы возбудил уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности преступления (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в феврале этого года клиентке косметологической клиники Уфы провели мезотерапию волосистой части головы. После процедуры пациентка почувствовала резкое ухудшение самочувствия и была госпитализирована с бактериальной инфекцией.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, степень тяжести вреда здоровью и соответствия оказанных услуг требованиям безопасности.

Майя Иванова