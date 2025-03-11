Дума Екатеринбурга сократила число членов молодежной палаты до 35 человек

Количество представителей молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе будет сокращено с 50 до 35 человек. Соответствующее решение единогласно поддержали все 27 депутатов, присутствующие на заседании. «Этим решением мы находимся в поиске, ищем формы наиболее продуктивного взаимодействия с молодежной палатой»,— пояснил первый вице-спикер думы Михаил Матвеев («Единая Россия»).

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Изменения в положение о молодежной палаты инициировала депутат от ЛДПР Ксения Лещенко. По ее словам, в работе молодежной палаты «не все удалось сделать, как было задумано коллегами». Госпожа Лещенко пояснила, что сокращение количества членов консультационного органа обусловлено «проблемой с кворумом». «Не все приходили на заседания комиссий. 35 человек уже можно контролировать, выстроить тесное взаимодействие с депутатами»,— добавила она.

Депутат отметила, что поправки также предусматривают повышение предельного возраста, при котором человек может стать участником молодежной палаты, с 30 до 35 лет; продление срока работы состава палаты с двух до трех лет; предоставление возможности представителям профессиональных образовательных организаций стать членами консультационного органа; определение оснований, при наличии которых гражданин не может быть представителем палаты.

После рассмотрения проекта решения на комиссии по развитию образования и молодежной политике гордумы, в документ добавили пункт о приоритете заявок участников специальной военной операции (СВО) во время формирования состава молодежной палаты и одобрили исключение из проекта решения пункта, предусматривающего прекращение полномочий членов молодежной палаты, которые поступили на военную службу. Поправка депутата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Дениса Хаванцева о сохранении действующего количества участников консультационного органа была отклонена.

Василий Алексеев