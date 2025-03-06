В думе Екатеринбурга одобрили сокращение числа членов молодежной палаты до 35

Количество представителей молодежной палаты при Екатеринбургской городской думе будет сокращено с 50 до 35 человек. Соответствующее решение поддержали все четыре члена комиссии по развитию образования и молодежной политике гордумы, присутствующие на заседании.

Инициатором поправок выступила депутат от ЛДПР Ксения Лещенко, которая подчеркнула, что в работе молодежной палаты «не все удалось сделать, как было задумано коллегами». «Проанализировав все сильные и слабые стороны, мы пришли к выводу, что необходимо скорректировать положение»,— добавила она.

Госпожа Лещенко отметила, что изменения предусматривают сокращение количество членов молодежной палаты с 50 до 35. «Были проблемы с кворумом, не все приходили на заседания комиссий. 35 человек уже можно контролировать, выстроить тесное взаимодействие с депутатами»,— пояснила депутат.

Ксения Лещенко добавила, что поправки включают повышение предельного возраста, при котором человек может стать участником консультационного органа, с 30 до 35 лет; продление срока работы состава палаты с двух до трех лет; предоставление возможности представителям профессиональных образовательных организаций стать членами консультационного органа; определение оснований, при наличии которые гражданин не может быть представителем палаты.

Директор департамента молодежной политики мэрии Артем Николаев призвал депутатов исключить пункт о прекращении полномочий членов молодежной палаты, которые поступили на военную службу. «В положении молодежного парламента при Госдуме прописано, что приоритет в рамках конкурсной комиссии отдается участникам специальной военной операции (СВО), это отвечает всем тенденциям государственной политики. Думаю, это будет актуально и для думы Екатеринбурга»,— сказал господин Николаев.

Депутат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Денис Хаванцев призвал коллег сохранить число участников консультационного органа. «Сокращение количества членов молодежной палаты сокращает вовлечение молодежи в общественно-политическую деятельность»,— подчеркнул он.

После обсуждения депутаты единогласно поддержали включение в документ пункта о приоритете заявок участников СВО во время формирования состава молодежной палаты и исключения из проекта решения пункта, предусматривающего прекращение полномочий членов молодежной палаты, которые поступили на военную службу. Поправка господина Хаванцева о сохранении действующего количества участников консультационного органа была отклонена.

В целом проект решения поддержали все четыре депутата, присутствующие на заседании. Изменения в положение будет рассмотрено на очередном заседании думы 11 марта.

Василий Алексеев