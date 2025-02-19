22-летняя ростовчанка пострадала на пожаре

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Платовский на ул. Художественной произошел пожар в квартире на 12-м этаже, в результате которого пострадала жительница города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в квартире находилась 22-летняя мать с ребенком. Сотрудники спецслужб госпитализировали женщину с ожогами в больницу, ребенок не пострадал.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 кв м. Пламя тушили 22 сотрудника МЧС с помощью 9 единиц техники. Из-за сильного задымления были эвакуированы 70 жильцов.

Уточняется, что дознаватели МЧС устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области в Зерноградском районе 67-летний местный житель пострадал на пожаре.

Снежана Стодольская