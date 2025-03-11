Средства ПВО отразили атаку еще семи беспилотников на Москву

Средства ПВО продолжают отражать массовую атаку беспилотников на Москву: сбиты еще семь дронов. Общее число уничтоженных беспилотников на подлете к столице достигло 33.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— говорится в сообщении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном в 05:55 мск. Первое сообщение о сбитых дронах сегодня, 11 марта, он опубликовал в 04:35 мск.

Введены временные ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.