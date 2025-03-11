Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 26

На подлете к Москве ночью 11 марта средства ПВО сбили в общей сложности 26 беспилотников, следует из сообщений мэра Сергея Собянина. Аэропорты Жуковский и Домодедово временно остановили работу.

По меньшей мере пять атак беспилотников отразили системы ПВО в Подмосковье: сначала сбили шесть дронов, затем еще один, после еще четыре, потом пять и впоследствии еще десять. Сообщение о первых шести дронах в Telegram-канале мэра было опубликовано в 04:35 мск, последнее (о десяти) — в 05:23.

Во всех случаях, как следует из сообщений Сергея Собянина, разрушений и пострадавших нет. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.