Над Раменским сбили седьмой за ночь беспилотник

Еще один — седьмой — беспилотник был сбит над Раменским городским округом ночью 11 марта. Дрон летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в публикации в Telegram-канале господина Собянина.

Незадолго до этого он сообщил о шести беспилотниках, сбитых над Раменским. Повреждений на земле зафиксировано не было. С 04:24 мск в подмосковном аэропорту Жуковский введены ограничения на прием и вылет рейсов.