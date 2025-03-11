Госдеп: возобновление поставок Украине зависит от итогов встречи в Джидде

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что возобновление военных поставок Украине зависит от того, насколько плодотворными окажутся переговоры с украинской делегацией в Джидде. Встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии запланирована на сегодня, 11 марта.

«Я думаю, если мы проведем там хорошую встречу, которая принесет нам удовлетворение и о которой мы сможем доложить президенту, то, я думаю, будут приняты решения относительно паузы, текущей паузы»,— сказал господин Рубио на пресс-конференции.

США приостановили военные поставки Украине 4 марта. 9 марта телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что администрация США пытается склонить власти Украины к передаче России занятых ею территорий — после этого поставки могут возобновиться.