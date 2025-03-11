СМИ сообщили о работе ПВО над Курской областью

Средства противовоздушной обороны активно работают по объектам в небе над Курской областью, сообщают местные СМИ. Примерно с 21:00 мск в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

«В небе видны всполохи взрывов»,— сообщает ГТРК «Курск». «Над Курском громко! Не подходите к окнам!»,— говорится в публикации ТРК «Сейм». Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает об атаке беспилотников в Курске и Курчатове.

Региональный оперативный штаб в 20:58 мск опубликовал в Telegram сообщение об опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, говорилось в сообщении.

Вечером 10 марта в слободе Белой Беловского района Курской области под обстрел попал продуктовый магазин. В результате обстрела, как сообщал врио губернатора Александр Хинштейн, три человека погибли и девять получили ранения. После господин Хинштейн сообщил, что число погибших достигло четырех.