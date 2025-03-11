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Коммерсантъ FM
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СМИ сообщили о работе ПВО над Курской областью

Средства противовоздушной обороны активно работают по объектам в небе над Курской областью, сообщают местные СМИ. Примерно с 21:00 мск в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

«В небе видны всполохи взрывов»,— сообщает ГТРК «Курск». «Над Курском громко! Не подходите к окнам!»,— говорится в публикации ТРК «Сейм». Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает об атаке беспилотников в Курске и Курчатове.

Региональный оперативный штаб в 20:58 мск опубликовал в Telegram сообщение об опасности атаки БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, говорилось в сообщении.

Вечером 10 марта в слободе Белой Беловского района Курской области под обстрел попал продуктовый магазин. В результате обстрела, как сообщал врио губернатора Александр Хинштейн, три человека погибли и девять получили ранения. После господин Хинштейн сообщил, что число погибших достигло четырех.

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События СВО за март 2025 года

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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4 марта военнослужащие ВСУ сожгли православную церковь в селе Погребки Курской области

Фото: Министерство обороны России

Минобороны РФ сообщило об освобождении Погребков 26 февраля. После боев в селе остались противотанковые мины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащий армейской группировки «Север» на фоне дорожного знака у села Погребки Курской области, освобожденного ВС РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие 40-й бригады морской пехоты в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Полигон ВСУ Новомосковский в Днепропетровской области, по которому 1 марта был нанесен удар ОТРК «Искандер-М»

Фото: Министерство обороны России

Заряжание РСЗО «Град» на Курском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 марта Минобороны РФ сообщило о занятии сел Скудное и Бурлацкое в ДНР

Фото: Министерство обороны России

Работа артиллерийского расчета РСЗО «Град»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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