Овечкин заявил о планах вернуться в московское «Динамо»

Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что не планирует подписывать с клубом новый контракт и думает о возвращении в московское «Динамо».

В интервью «Спорт-Экспрессу» на вопрос о продлении контракта Овечкин ответил: «Думаю, нет». Про возвращение в московский клуб сказал: «Скорее всего, да, в «Динамо». Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок».

Контракт хоккеиста с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитан до конца сезона 2025-2026. 39-летний Овечкин — воспитанник «Динамо», играл за клуб до 2005 года и часть сезона 2012-2013. В «Вашингтон Кэпиталз» дебютировал в 2005 году.

В середине февраля Овечкин говорил: «До 50 лет не могу играть. Доиграю текущий контракт и все? Думаю, да. Переподписать контракт, если не побью рекорд Гретцки? Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше». На счету канадца Уэйна Гретцк 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. У Овечкина — 886.