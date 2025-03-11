Наставник «Локомотива» прокомментировал победу над «Северсталью»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча с череповецкой «Северсталью», в котором железнодорожники обыграли соперника со счетом 3:0.

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Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что игра проходила в Ярославле. Отличились Байрон Фрэз и Георгий Иванов, который оформил дубль. Счет был открыт только во втором периоде.

«Мельничук (вратарь — "Ъ-Ярославль") в первом периоде дал нам шанс вернуться, со второго постепенно начали прибавлять. Здорово сыграл вратарь, смогли реализовать моменты. Мы играли намного хуже, чем против "Динамо", особенно первый период. Но команда сражалась, это определило исход матча. Было очень тяжело. "Северсталь" была быстрее, съедала всех, но никто не психанул»,— прокомментировал господин Никитин.

Он рассказал, что в последних играх регулярного чемпионата будут выступать оба вратаря — и Даниил Исаев, и Алексей Мельничук. Журналисты спросили Игоря Никитина про Максима Шалунова, находящегося в списке травмированных с начала марта.

«Не будем форсировать его возвращение. Важно, чтобы все были в полной боевой готовности»,— сказал тренер.

14 марта «Локомотив» в Ярославле сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Ярославцы обеспечили себе выход в плей-офф. Железнодорожники набрали 95 очков, из 64 игр они одержали победу в 46.

Алла Чижова