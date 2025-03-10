«Локомотив» переиграл «Северсталь» 3:0
«Локомотив» выиграл у череповецкой «Северстали» со счетом 3:0. Матч проходил в Ярославле.
Фото: Андрей Иванов
Во втором периоде счет мог открыть нападающий ярославцев Максим Березкин, но его гол был отменен после видеопросмотра. Тем не менее вторую двадцатиминутку «Локомотив» все-таки закончил с преимуществом — 1:0: в конце периода забил Георгий Иванов, реализовав большинство. В третьем периоде уже отличился Байрон Фрэз, а под конец матча Иванов оформил дубль.
14 марта «Локомотив» дома сыграет с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.