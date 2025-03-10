ООО «ПК Транспортные системы»

Основано в 2013 году. Выпускает более десяти моделей трамваев и колесный транспорт на электрической тяге — две модели троллейбуса и две модели электробуса. Включает три площадки, позволяющие выпускать до 450 единиц подвижного состава в год: Тверской механический завод электротранспорта, Невский завод электрического транспорта и Энгельсский завод электрического транспорта. На территории РФ эксплуатируются более 1,15 тыс. трамвайных вагонов и более 500 троллейбусов, произведенных компанией. Общая численность сотрудников — 1159 человек.

По данным СПАРК, ООО ПК ТС на 75,7% принадлежит ООО «Холдинг Транспортные компоненты», 14,3% у экс-главы ГТЛК Сергея Храмагина, 10% владеет глава «Трансинжиниринга» Александр Метелев. В холдинге «Транскомпонент» 24,99% принадлежат ООО «Постулат», подконтрольному Дмитрию Комиссарову, 25% — ООО «Санда» (владельцы скрыты), по 20% — ООО «Виолан» Искандара Махмудова и ООО «Элариум» Андрея Бокарева. Еще 10,01% принадлежат ООО КТС Данияра Камилова.