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Иномарка сбила выбежавшего на дорогу трехлетнего ребенка на Херсонской улице

Полиция проводит проверку по факту наезда автомобиля на несовершеннолетнего в Центральном районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел 6 марта в 17:35 возле дома 3 по Херсонской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Было установлено, что иномарка Renault сбила трехлетнего мальчика, который по недосмотру сопровождающего его взрослого внезапно выбежал на проезжую часть.

Ребенка госпитализировали, предварительно, в состоянии средней степени тяжести. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пожилой женщине, которая получила тяжелые травмы в ДТП с автобусом на улице Оптиков в Приморском районе Петербурга.

Андрей Цедрик

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