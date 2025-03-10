Путин поручил освободить от призыва россиян, сражавшихся в ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». В их числе — освобождение от призыва на военную службу россиян, которые не менее шести месяцев сражались на стороне ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года. Ответственным за выполнение этого пункта назначен премьер Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Среди военных подразделений, которые подпадают под этот критерий, названы вооруженные силы ДНР, Народная милиция ЛНР, воинские формирования и органы обеих республик.

В рамках этого пункта господину Мишустину также необходимо отнести к ветеранам боевых действий все категории военнослужащих, которые принимали участие в СВО. Еще одним поручением для премьер-министра является финансовая и социальная поддержка участников спецоперации, чтобы они могли заниматься предпринимательством. Это следует реализовать на основании соцконтракта.

Глава государства посетил московский филиал фонда «Защитники Отечества» 6 марта. Господин Путин поговорил с его сотрудниками и подопечными, поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта, отдельно поблагодарив тех из них, кто участвует в СВО. Кроме того, президент определил, что самым подходящим вариантом мира для России станет ее спокойствие и стабильное развитие.

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