В Горном университете открылись лаборатории Центра компетенций «БелАЗ»
На базе Санкт-Петербургского горного университета открылись две новые лаборатории Центра компетенций «БелАЗ». Об этом в личном Telegram-канале 21 февраля сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Представитель Смольного назвал открытие новых лабораторий «значимым событием для нашего города». «С момента запуска в 2022 году Центр стал базой для получения студентами практических навыков по работе с горнодобывающей техникой и площадкой по развитию международных научно-исследовательских проектов»,— отметил господин Поляков.
Он также напомнил, что парки петербургских перевозчиков сейчас активно пополняются транспортом белорусского производства. В настоящий момент по улицам Петербурга курсируют более 1,9 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов, прибывшие из соседнего государства.
Прежде «Ъ-СПб» писал о намерении создать на базе Горного университета в Петербурге научно-образовательный центр с участием «БелАЗа».