В Горном университете открылись лаборатории Центра компетенций «БелАЗ»

На базе Санкт-Петербургского горного университета открылись две новые лаборатории Центра компетенций «БелАЗ». Об этом в личном Telegram-канале 21 февраля сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

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Представитель Смольного назвал открытие новых лабораторий «значимым событием для нашего города». «С момента запуска в 2022 году Центр стал базой для получения студентами практических навыков по работе с горнодобывающей техникой и площадкой по развитию международных научно-исследовательских проектов»,— отметил господин Поляков.

Он также напомнил, что парки петербургских перевозчиков сейчас активно пополняются транспортом белорусского производства. В настоящий момент по улицам Петербурга курсируют более 1,9 тыс. автобусов, трамваев и троллейбусов, прибывшие из соседнего государства.

Прежде «Ъ-СПб» писал о намерении создать на базе Горного университета в Петербурге научно-образовательный центр с участием «БелАЗа».

Андрей Цедрик