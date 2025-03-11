Примеры вакансий в металлургии и горнодобывающей отрасли в 2024 году

|Проходчик
|1 050 000 / вахта 90 дней
|Республика Саха (Якутия), Усть-Нера
|Шлифовщик по металлу
|230 000–240 000 / вахта 1 месяц
|Липецк
|Литейщик
|От 187 200 / вахта 1 месяц
|Владимир
|Заместитель начальника горного участка
|174 000–192 000 / месяц
|Мурманская область, Ковдор
|Машинист буровой установки
|До 160 400 / вахта 30 дней
|Красноярский край, Мотыгинский район
|Крепильщик
|До 160 000 / вахта 30 дней
|Карачаево-Черкесская Республика
|Заливщик металла
|От 160 000 / вахта 1 месяц
|Иркутская область, Бодайбо
|Обрубщик литья
|От 150 000 / вахта 1 месяц
|Балаково
|Машинист буровой установки
|От 360 000 / вахта 60 дней
|Хабаровский край
|Проходчик
|До 350 000 / вахта 60 дней
|Республика Бурятия
|Механик по буровому оборудованию (сервисный инженер)
|До 280 000 / вахта 60 дней
|Забайкальский край