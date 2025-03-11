Примеры вакансий в металлургии и горнодобывающей отрасли в 2024 году

Позиция Зарплатное предложение после уплаты налогов (руб.) Город Проходчик 1 050 000 / вахта 90 дней Республика Саха (Якутия), Усть-Нера Шлифовщик по металлу 230 000–240 000 / вахта 1 месяц Липецк Литейщик От 187 200 / вахта 1 месяц Владимир Заместитель начальника горного участка 174 000–192 000 / месяц Мурманская область, Ковдор Машинист буровой установки До 160 400 / вахта 30 дней Красноярский край, Мотыгинский район Крепильщик До 160 000 / вахта 30 дней Карачаево-Черкесская Республика Заливщик металла От 160 000 / вахта 1 месяц Иркутская область, Бодайбо Обрубщик литья От 150 000 / вахта 1 месяц Балаково Машинист буровой установки От 360 000 / вахта 60 дней Хабаровский край Проходчик До 350 000 / вахта 60 дней Республика Бурятия Механик по буровому оборудованию (сервисный инженер) До 280 000 / вахта 60 дней Забайкальский край