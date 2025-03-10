В Дагестане задержан пособник ликвидированных в ходе КТО террористов

Сотрудники правоохранительных органов задержали пособника четверых террористов, которые были ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) 5 марта. Задержанный помещен под стражу, сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Дагестан. Возбуждены уголовные дела по статьям о создании террористического сообщества и руководства им (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), а также по статье об участии в террористическом обществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).

По версии следствия, террористы создали ячейку не позднее июня 2024 года. К ноябрю в нее уже входило пять человек. Они планировали организовать атаку на объект регионального управления МВД в Кировском районе Махачкалы.

Операция по нейтрализации террористов была проведена 5 марта. При попытке скрыться злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Силовикам удалось блокировать террористов на окраине поселка Семендер, где был введен режим КТО.

Все четверо боевиков были ликвидированы. В находящемся рядом с местом боестолкновения тайнике были обнаружены гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы. Среди мирного населения и сотрудников безопасности потерь не было.

Подробнее об операции читайте в материале «Ъ» «Террористы не доехали до отдела полиции».