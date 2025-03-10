В Туапсе застройщика оштрафовали за нарушения при строительстве отеля

Туапсинская межрайонная прокуратура привлекла к административной ответственности застройщика за нарушение градостроительного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что ООО «Сипайн Резорт» допустило серьезные отступления от требований проектной документации при строительстве отеля в поселке Сосновый.

По результатам выявленных нарушений компания и ее генеральный директор привлечены к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: за нарушение требований проектной документации при возведении объекта капитального строительства (ч. 1 ст. 9.4) и эксплуатацию здания, не введенного в эксплуатацию (ч. 5 ст. 9.5).

Юридическому лицу назначен штраф в размере 250 тыс. руб., а должностному лицу — 20 тыс. руб. Кроме того, руководителю компании вынесено предупреждение.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи задержали заместителя начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края по обвинению в незаконном изменении границ санатория имени Кирова. Обвиняемая способствовала согласованию разрешения на строительство коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории указанного объекта культурного наследия.

Мария Удовик