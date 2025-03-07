Чиновницу, согласовавшую застройку сочинского санатория им. Кирова, задержали

Заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края задержана по обвинению в незаконном изменении границ санатория имени Кирова в Сочи. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета. По данным ряда СМИ, речь идет о Нателле Бирюковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По версии следствия, обвиняемая, занимая должность исполняющей обязанности начальника управления, а затем заместителя начальника, подписала и способствовала подписанию документов об изменении границ объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий им. Кирова» (ныне — «Красмашевский»).

«Для реализации корыстного умысла обвиняемая способствовала согласованию разрешения на строительство коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории указанного объекта культурного наследия»,— сообщается в пресс-релизе СК.

Следователи выявили незаконную продажу апартаментов в жилом комплексе, возведенном на территории санатория имени Кирова в Сочи. Доверенному лицу фигурантки дела якобы предоставили возможность приобрести девять помещений площадью от 73 до 391 кв. м по существенно уменьшенной стоимости. В результате застройки объекту культурного наследия причинен ущерб, превышающий 320 млн руб.

Уголовное дело о незаконной застройке территории санатория возбудили в мае 2024 года. Правоохранители направили в суд ходатайство о заключении обвиняемой под стражу.

Как сообщает «Ъ-Кубань», санаторий имени Кирова построили в центральной части Сочи в 1930-х годах в стиле модернизированной неоклассики по проекту архитектора Давида Бурышкина. В начале 2019 года администрация города анонсировала реновацию санатория, обещая сохранить санаторий в первозданном виде и не нарушать ландшафт территории.

В 2023 году жители города обратились к руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на то, что строительство может разрушить памятник культуры, а вместо обещанной реставрации на участке строят гостиницы. Глава ведомства взял ситуацию на контроль.

Мария Удовик