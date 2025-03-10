Акции конкурента Starlink на Украине выросли почти на 400%

Акции французского оператора спутниковой связи Eutelsat выросли сегодня, 10 марта, на 22%, а за последнюю неделю — на 390%. На прошлой неделе компания заявила, что она готова предоставить Украине дополнительный доступ к своему спутниковому интернету и обсуждает такую возможность с властями ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / File Photo / Reuters

После покупки в 2023 году своего британского конкурента OneWeb, Eutelsat стала вторым спутниковым оператором в мире, уступая только Starlink. У французской компании более 600 спутников на орбите на высоте 1,2 км над поверхностью Земли. Это существенно меньше, чем 7 тыс. спутников Starlink. Однако те находятся вдвое ближе к Земле: такое размещение требует большего количества спутников, при этом обеспечивает более быстрое интернет-соединение.

По мнению аналитика британской исследовательской компании Enders Analysis Хэмиша Лоу, для полноценной замены Starlink на Украине у Eutelsat могут уйти годы.

Яна Рождественская