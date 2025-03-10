Замглавы орловского депздрава предъявили обвинение в злоупотреблениях

Управление СКР по Орловской области предъявило замруководителя регионального департамента здравоохранения обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о Светлане Жировой.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд. Также для обеспечения гражданского иска и возможной конфискации на имущество фигурантки наложен арест. Свою вину она не признала.

Как установило следствие, чиновница знала о ежегодном выделении федеральных средств на обеспечение лекарствами жителей региона. Она пыталась создать видимость освоения объемов дотаций, чтобы не возвращать оставшиеся средства. Для этого с 2019 по 2022 год фигурантка вносила изменения в графики закупок лекарств, чтобы приобрести их в количестве, значительно превышающем потребность жителей региона. Это повлекло невостребованность части закупленных препаратов и, как следствие, истечение сроков их годности, а также ущерб на общую сумму свыше 46 млн руб.

Летом 2024 года на фоне возбуждения уголовного дела Светлану Жирову отстранили от работы до решения суда. На тот момент ущерб оценивался в 23 млн руб.

В 2022 году суд в Орле признал бывшего руководителя департамента здравоохранения Ивана Залогина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Он получил три года условно за то, что помешал переоформить лицензию на осуществление деятельности компании ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Подробнее об уголовном деле Ивана Залогина — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова