Умерла заслуженная артистка России Татьяна Говорова

Заслуженная артистка России Татьяна Говорова скончалась 9 марта в возрасте 84 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Ермоловой. О дате, месте и времени прощания с артисткой сообщат позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека»,— сказано в сообщении на сайте театра.

Татьяна Говорова родилась 10 сентября 1940 года. Окончила драматическую студию при Центральном детском театре. Ее педагогом была актриса Мария Кнебель. В 1961 году пришла в театр Ермоловой. За годы службы в нем она сыграла десятки ролей, среди них — Джоан («Время и семья Конвей»), Мисс Браун («Мы не одни, дорогая»), Катя («Теория невероятности») и Кашкина («Прошлым летом в Чулимске»). С 1966 года была замужем за народным артистом России Виктором Павловым. Он известен по ролям в фильмах «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Место встречи изменить нельзя». Виктор Павлов скончался в 2006 году.