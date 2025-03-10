Мировые индексы падают из-за пошлин Трампа

Сегодня, 10 марта, многие мировые фондовые индексы упали, особенно сильное падение демонстрируют американские индексы. S&P 500 сократился на 1,33%, Dow Jones — на 0,73%, NASDAQ — на 2,27%. Общеевропейский STOXX 600 снизился почти на 1%, германский DAX — на 1,25%, британский FTSE 100 — на 0,56%. Ранее также упали некоторые азиатские индексы: гонконгский Hang Seng — на 1,85%, а шанхайский SSE Composite — на 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Аналитики связывают падение индексов с инициированным президентом США Дональдом Трампом повышением импортных тарифов, а также другими мерами, проводимыми его администрацией, такими как массовое сокращение госслужащих. Сам президент сегодня в интервью Fox News признал, что повышение тарифов может сказаться на росте американской экономики, уклонившись от ответа на вопрос, приведет ли это к рецессии. Аналитики банка JPMorgan Chase в своих прогнозах говорят о 40-процентной вероятности рецессии в США — против 30-процентной вероятности в начале года. «Мы видим существенный риск того, что в этом году в США будет рецессия из-за экстремальной политики»,— отметили они.

«Причина падения акций — всплеск неопределенности и опасения, что эта неопределенность приведет к целому ряду негативных последствий. Вся эта неопределенность ведет к тому, что потребители и компании, в сущности, залегли на дно и ждут, когда все прояснится»,— считает основатель американской аналитической компании The Sevens Report Том Эссе. С начала года S&P 500 уже снизился на 3,2%, а NASDAQ — на 7,9%.

Подробнее о том, как новые пошлины Дональда Трампа могут навредить экономике США, читайте в материале «Ъ».

Яна Рождественская