Сборная России по футболу сыграет с командой Гренады 19 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Гренады 19 марта, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Сборная Гренады по футболу располагается на 174-й строчке рейтинга FIFA из 210, национальная команда России — на 34-й.

Сборная Гренады ни разу не принимала участия в чемпионатах мира по футболу. В отборочном турнире мирового первенства 2026 года в зоне Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна она провела два матча: сыграла вничью с командой Тринидада и Тобаго (2:2) и проиграла команде Коста-Рики (0:3).

25 марта сборная России проведет товарищеский матч со сборной Замбии также на «ВТБ Арене» в Москве.

Таисия Орлова