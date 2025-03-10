На пяти пляжах в Анапе появились новые выбросы мазута
Мониторинговые группы спасателей обнаружили новые фрагменты мазута, выброшенные на береговую линию Анапы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Небольшие фракции мазута появились на пяти участках побережья города-курорта.
Новые выбросы найдены в устье реки Можепсин, на Бугазской косе, а также на пляжах между поселком Витязево и станицей Благовещенская. Уборка новых фракций мазута производится в первую очередь. Кроме того, спасатели и волонтеры просеивают песок в поисках застывших капель мазута.
Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».
Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».