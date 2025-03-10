В России предлагают создать аналог Steam для стран БРИКС

Институт развития интернета (ИРИ) выступил с инициативой создать для стран БРИКС площадку для распространения видеоигр. Создание собственного аналога Steam упростило бы отечественным разработчикам вход на международные рынки, сообщает Forbes со ссылкой на исследование ИРИ. Как говорится в докладе института, правила крупнейшей платформы для покупки видеоигр Steam «не отвечают требованиям времени» и не могут обеспечить равного партнерства сторон.

Собственный сервис создаст для участников БРИКС единые правила распространения контента, единую систему маркировки и единое информационное пространство, считают эксперты ИРИ.

Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что, по его мнению, в качестве «аналога Steam» будет использоваться уже существующая площадка. «Я не думаю, что речь идет о создании некоей площадки с нуля, и уж тем более за счет российского бюджета»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в странах БРИКС уже существуют собственные сервисы по продаже видеоигр: в России — VK и «Леста Игры», в Китае — Perfect Games и NetEase, в Бразилии — Nuuvem. «Верным шагом было бы объединить усилия»,— сказал зампредседателя ИТ-комитета. Он также заявил, что на данный момент создание такой площадки не стоит на повестке следующего саммита БРИКС.

С марта 2022 года сервис по продаже видеоигр Steam ввел ограничения для российских пользователей на пополнение счета игрового аккаунта и покупки игр. В феврале 2024 года Steam Community попал в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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