На Урале в 2024 году зафиксировано снижение рождаемости и рост смертности

В Свердловской области за 2024 год было зафиксировано снижение рождаемости и рост смертности, сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За этот период в регионе родились более 36 тыс. человек, что почти на 1,5 тыс. меньше, чем в 2023 году. Число умерших увеличилось до 57 тыс. человек, в сравнении с 2023 годом, когда этот показатель составлял более 55 тыс. человек. В результате естественная убыль населения составила 13,7 на 1000 человек против 13,2 в прошлом году.

В регионе снизилось число браков и разводов. В 2024 году было зарегистрировано 29 тыс. браков, что на тысячу меньше чем в 2023 году. Кроме того, снизилось число разводов с 21 тыс. до 20 тыс.

Напомним, за 2022 год в Свердловской области смертность превысила рождаемость на 32%. Так с января по ноябрь 2022 года родились 36,7 тыс. человек, а скончались почти 54 тыс.

Полина Щуцкая