Бывшему гендиректору аэропорта Норильска дали 7,5 лет за взятку

Суд огласил приговор бывшему генеральному директору ООО «Аэропорт «Норильск» Андрею Никифорову. Бывшего топ-менеджера аэропорта признали виновным в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) и назначили семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 5 млн руб., рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с 2020-го по 2021 год обвиняемый передал должностному лицу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», отвечавшему за реализацию проекта реконструкции аэродрома, взятку в размере 250 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за лоббирование интересов аэропорта при приемке строительных работ.

В июне 2023 года Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о возбуждении в отношении экс-гендиректора аэропорта Норильска уголовного дела и задержании бывшего топ-менеджера.

Илья Николаев