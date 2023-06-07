На бывшего гендиректора аэропорта Норильска возбуждено уголовное дело о даче взятки

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора аэропорта Норильска по факту дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным следствия, в декабре 2020 года, а также с октября по ноябрь 2021-го фигурантом были переданы денежные средства в крупном размере должностному лицу другой организации. Взятка предназначалась чтобы скрыть невыполненную часть работ по реконструкции аэропортовой инфраструктуры, сообщает ведомство.

В начале прошлого года в рамках уголовного дела о хищении 9 млн руб. следователями был арестован представитель компании-подрядчика - ООО «Электростиль», выполнявшей работы для ООО «Аэропорт Норильск». По предварительным данным следствия, в августе 2020 года подрядная компания «Электростиль» и аэропорт заключили договор по установке мобильного гаража для техники по обслуживанию воздушных судов. Стоимость контракта составила 49 млн руб. «Обвиняемый, достоверно зная, что работы по договору выполнены не в полном объеме и ненадлежащего качества», организовал подготовку актов выполненных работ и данных об их стоимости, содержащих ложные сведения, комментировали в ведомстве.

На основании представленных бумаг оплата по договору была произведена в полном объеме. Следствие полагает, что свыше 5 млн руб. подрядчик получил необоснованно.

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Лолита Белова