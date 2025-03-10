Во Владикавказе выписали пятерых детей пострадавших в недавнем ДТП

Все пятеро детей, пострадавших в ДТП накануне в Северной Осетии, выписаны из больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об этом сообщили в республиканском Минздраве.

«Угрозы здоровью нет»,— заявили в ведомстве.

Авария произошла во Владикавказе на улице Генерала Дзусова, где столкнулись автомобили Chevrolet Aveo и «ВАЗ-2106».

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» на место прибыли спасатели, которые обесточили аварийные машины и отключили газобаллонное оборудование. Для ликвидации последствий происшествия были задействованы 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Николай Аксенов