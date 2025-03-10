Александр Овечкин дозабивал до круглого

Очередной шаг к снайперскому рекорду НХЛ всех времен Александр Овечкин сделал довольно традиционным для себя в нынешнем чемпионате способом, забив гол в пустые ворота в матче, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл дома — 4:2 — «Сиэтл Кракен». Этой шайбой Овечкин довел число набранных им в регулярных чемпионатах очков до круглой цифры — 1600.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Дэн Байлсма, тренер «Сиэтла», признавался, что очень не хотел увидеть, как в матче с его командой Александр Овечкин приближается к титулу лучшего снайпера всех времен, и в подготовке к нему уделил повышенное внимание нейтрализации форварда. С ней, в общем-то, все вышло удачно. У Овечкина были неплохие шансы забить, особенно в заключительном периоде, но мешали либо защитники гостей, либо вратарь Джоуи Даккор. Тем не менее гол все-таки состоялся. От варианта с заменой Даккора на шестого полевого игрока ради финального штурма при счете 3:2 в пользу «Вашингтона» Байлсма, естественно, не удержался и вместо гола своей команды получил гол в ее распахнутые настежь ворота. От бросившего с неудобной руки из средней зоны Овечкина.

А различные медиаресурсы, разумеется, ринулись публиковать всякие интересные цифры, связанные с этим броском. Их почему-то чуть ли не после каждого гола Александра Овечкина набирается целая стопка.

Сначала, понятно, фиксация расклада в гонке за снайперским рекордом. Дистанция до Уэйна Гретцки сократилась уже до восьми голов. Это так мало, что можно даже предположить, что рядом с ним Овечкин окажется после окончания начинающегося в среду калифорнийского турне «Вашингтона»: в его повестке матчи с «Анахайм Дакс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Сан-Хосе Шаркс». А «Сан-Хосе» — это, между прочим, жутко много пропускающий аутсайдер.

Дальше не такие важные, но любопытные наблюдения. Например, насчет того, что просто по забитым голам — 33 — Овечкин, несмотря на свои 39 лет и пропущенный на излете прошлого года месяц из-за перелома ноги, в топ-четверке в первенстве, а по голам в пустые ворота вырвался в лидеры сезона. У него их теперь восемь, а у Брэндона Хейгла из «Тампа-Бей Лайтнинг» и главного путешественника лиги Микко Рантанена, который начинал чемпионат в «Колорадо Эвеланш», а потом был дважды подряд обменян — в «Каролина Харрикейнс», а уже из нее в «Даллас Старс»,— на один меньше.

А ESPN Research нашел забавный факт, сравнивая двух величайших снайперов в истории.

Самым продуктивным месяцем для Уэйна Гретцки был декабрь. В матчах, на него пришедшихся, он забросил 157 шайб в карьере. А у Александра Овечкина любимый месяц — это именно март. И у него после матча с «Сиэтлом» тоже 157 голов в его рамках. Но до апреля-то еще далеко, а значит, россиянин обойдет канадца.

Наконец, была цифра, мимо которой точно пройти невозможно. Круглая и красивая. Отправив шайбу в ворота «Сиэтла», Александр Овечкин набрал 1600-е очко в регулярных чемпионатах. В бомбардирской гонке всех времен он пока 11-й. Но расстояние до десятки, до замыкающего ее Джо Сакика, выглядит уже скромным — всего-то 41 балл.

Алексей Доспехов