Сирийские власти сообщили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

Представитель Минобороны Сирии Хасан Абдельгани сообщил о стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус, где с прошлой недели проходили столкновения между силами безопасности и отрядами алавитов. Правительственные силы завершили военную операцию и смогли «нейтрализовать ячейки остатков прежнего режима», заявил представитель военного ведомства.

«Мы объявляем об окончании военной операции, которая была начата для достижения ранее упомянутых целей. Государственные учреждения смогли возобновить свою работу и обеспечивать необходимые услуги нашему народу для возвращения жизни в нормальное русло и работы по установлению безопасности и стабильности»,— сказал Хасан Абдельгани в обращении, которое приводит SANA. По его словам, правительственные силы разработали план для устранения возможной угрозы со стороны сторонников Башара Асада.

На прошлой неделе в приморских районах Сирии началось восстание алавитов, к которым принадлежит свергнутый исламистскими группировками Башар Асад. Оно переросло в вооруженное столкновение с силами безопасности. Против правительственных сил также выступают курды на севере страны и проживающие на юге друзы. По данным Сирийской обсерватории по наблюдению за правами человека, погибло более 1 тыс. человек. Сотни мирных жителей нашли убежище на российской военной базе Хмеймим.

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Лусине Баласян