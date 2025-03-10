Пошлины Трампа оставят американцев без шампанского и пармезана

Введение 25-процентных импортных пошлин на продукцию из ЕС снизит доступность этих товаров для американцев, пишет Financial Times(FT). Европейские производители сыров и вин предупреждают, что цены на их продукцию вырастут настолько, что та окажется не по карману большинству жителей США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nam Y. Huh / AP Фото: Nam Y. Huh / AP

В 2024 году ЕС экспортировал в США продуктов питания и напитков на €38 млрд, при этом в обратном направлении отправились товары всего на €14 млрд. Посчитав такой расклад «надувательством», Дональд Трамп в феврале пригрозил ввести 25-процентные пошлины на импорт из ЕС.

Дональд Трамп уже вводил пошлины на товары из ЕС в 2019 году в рамках разбирательства вокруг незаконного субсидирования Airbus. Но как объясняет в разговоре с FT Филиппо Марки, глава молочного производителя Granarolo, даже с учетом этих пошлин цена на оригинальный пармезан в 2019 году составляла €13 за 1 кг. В прошлом году уже без дополнительных сборов со стороны США 1 кг экспортного пармезана стоил €15. В случае введения новых санкций его ценник превысит €20 за 1 кг, утверждает господин Марки.

По оценкам итальянской фермерской ассоциации Coldiretti, при введении 25-процентных пошлин господином Трампом американским потребителям придется заплатить за полюбившиеся продукты из Италии, в том числе вино, сыр, оливковое масло и прошутто, дополнительно €2 млрд.

О том, как новые пошлины Дональда Трампа могут навредить экономике США, «Ъ» писал в материале «Торговая война с собой и миром».

Кирилл Сарханянц