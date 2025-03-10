«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главное и радикальное изменение, которого не было, наверное, с 1990 года, это резкое падение и рост доходности государственных облигаций Германии. Движение на прошлой неделе находилось в пределах 60 базисных пунктов — за пять торговых сессий это очень много. Падали все облигации, пожалуй, за исключением американских, там была более-менее стабильная ситуация. Короткие бумаги даже подросли в цене, доходность снизилась. Это движение на рынке госдолга привело к тому, что американский доллар упал на 4% по индексу. Причина — перепозиционирование игроков. Что делать инвесторам в такой ситуации? Куда вложить 1 млн руб. и более? Или стоит остаться в стороне? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

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Олег Богданов: Судя по всему, новая правительственная коалиция в ФРГ решила отменить потолок дефицита бюджета. Он будет наращиваться, соответственно, начнут поступать большие инвестиции, а прежде всего в оборонный комплекс. Объем инвестиционного фонда в Германии запланирован на €500 млрд. Снятие потолка по заимствованиям впервые за немецкую послевоенную историю привело к мощнейшему движению. Следовательно, немецкое правительство начнет предлагать на рынке больше гособлигаций. Цена, как правило, в таких случаях падает. Это мы и наблюдали— снижение котировок и рост доходности, который утром 10 марта по 10-летним облигациям составил 2,84%. США, несмотря на ослабевший доллар, увеличивают тарифы и таким образом уменьшают дефицит государственного бюджета — именно на это направлена политика новой американской администрации. А с другой стороны океана немцы увеличивают дефицит госбюджета, инвестируют в оборонный комплекс, который, может быть, в первое время поддержит экономику, но с точки зрения маржинальности и возврата вложений в европейский оборонный комплекс не самая лучшая история. Краткосрочные движения на Forex, на валютном рынке не следует воспринимать как устойчивые. Поэтому американский доллар в течение трех месяцев может вернуть утраченные позиции и даже начать активно расти против единой европейской валюты, где образовался очень и очень неблагоприятный тренд с точки зрения государственных заимствований.

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