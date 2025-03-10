Назначен новый руководитель «Спецавтохозяйства»

Генеральным директором АО «Спецавтохозяйство» (Новосибирск) назначен Александр Мартынов. К выполнению обязанностей он приступит с 11 марта 2025 года, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее Александр Мартынов занимал должность руководителя ООО «Чистая страна».

Предыдущего главу АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова, обвиняемого в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы), поместили под стражу до 17 апреля. По версии следствия, фигурант дела через посредника вымогал у предпринимательницы принадлежащую ей фирму номинальной стоимостью 45 млн руб. По требованию подозреваемого она должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле прошлого года. Он сменил Андрея Зыков, которого заподозрили в хищении и арестовали.

Лолита Белова