Суд арестовал главу «Спецавтохозяйства» Александра Южакова по делу о взятках

Суд Новосибирск избрал меру пресечения главе АО «Спецавтохозяйство» Александру Южакову, обвиняемому в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). Его поместили под стражу до 17 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О задержании главы регоператора по обращению с ТКО стало известно накануне. По версии следствия, фигурант дела через посредника вымогал у предпринимательницы принадлежащую ей фирму номинальной стоимостью 45 млн руб. По требованию подозреваемого она должна была внести изменения в уставные документы организации, переписав 100% ее доли на посредника.

После подписания бумаг на переоформление компании оперативники задержали с поличным посредника.

Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле прошлого года. Он сменил Андрея Зыков, которого заподозрили в хищении и арестовали.

Александра Стрелкова