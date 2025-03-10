Пятый маршрут городовых в Нижнем Новгороде запустили по ярмарке и Стрелке

Еще один маршрут проекта «Новый городовой» запустили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в мэрии 10 марта, с начала месяца городовые ходят по территории нижегородской ярмарки и Стрелки в Канавинском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По информации администрации, на новом маршруте городовой будет следить за порядком, а также оказывать информационную помощь жителям и туристам.

Этот маршрут стал пятым. С 2022 года городовые ходят по улицам Большой Покровской и Рождественской, набережной Федоровского и Верхне-Волжской набережной.

С 13 по 15 марта в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет» в 12:21 ежедневно будет начинаться бесплатная экскурсия от фонтана напротив главного ярмарочного дома.

Как писал «Ъ-Приволжье», с 2025 года проект «Новый городовой» перешел к городскому управлению по туризму. Ранее на его реализацию проводили конкурс, который с 2022 года выигрывала частная АНО «Центр туризма и организации "Горький"». В 2024 году ее руководитель стал фигурантом уголовного дела. Ежегодно на проект из городского бюджета выделяют 60 млн руб.

Галина Шамберина