За 2024 год МФЦ Кубани приняли почти 1,8 тысячи заявлений на разводы

С 1 января по 31 декабря 2024 года офисы МФЦ в Краснодарском крае приняли почти 1,8 тыс. заявлений на расторжение брака (государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе МФЦ региона. За указанный период офисы МФЦ приняли также почти 2,7 тыс. заявлений на заключение брака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным регионального ЗАГСа, как писал ранее «Ъ-Кубань», число разводов в Краснодарском крае год к году сократилось на 2,9% — до 29,9 тыс. При этом доля расторжений по отношению к числу браков выросла с 67 до 70%. За 2024 год количество зарегистрированных браков составило немногим более 46,1 тыс., что на 4,1% больше, чем годом ранее.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году количество заявлений на замену и выдачу паспортов через МФЦ Кубани выросло на 2%. Жители региона подали за год более 200,2 тыс. заявлений на замену и выдачу паспортов РФ, что превысило прошлогодний показатель на 2,2%.

Вячеслав Рыжков