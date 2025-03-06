Количество заявлений на замену и выдачу паспортов через МФЦ Кубани выросло на 2%

Жители Краснодарского края в 2024 году подали более 200,2 тыс. заявлений на замену и выдачу паспортов РФ, что превысило прошлогодний показатель на 2,2%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе МФЦ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из данных, предоставленных службой, жители региона активно пользуются услугой по выдаче и замене документов. Для сравнения, в 2023 году кубанцы подали более 195,9 тыс. таких заявлений.

Срок изготовления российского паспорта составляет пять рабочих дней при подаче документов напрямую в МВД. В случае обращения в МФЦ процесс может занять дополнительное время. Как отметили в ведомстве, получить услугу можно вне зависимости от места прописки.

Нурий Бзасежев