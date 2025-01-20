Младенцев не досчитались

Число новорожденных в Краснодарском крае ежегодно снижается, несмотря на высокий уровень миграции в регион. Среди главных причин эксперты называют демографическую яму 90-х годов, экономическую нестабильность и смену ценностных ориентиров. Увеличивается и число бесплодных пар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в 2024 году зарегистрировали 51 986 актов гражданского состояния о рождении, что на 1494 (или 2,8%) меньше, чем годом ранее. Такая статистика опубликована на официальном сайте Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края.

Сокращение рождаемости на Кубани фиксируют уже много лет. Так, в 2015 году в Краснодарском крае зарегистрировали 74 990 актов гражданского состояния о рождении, в 2018-м — 65 282, в 2021-м — 59 701.

Стабильное снижение числа новорожденных в последнее десятилетие независимый демограф Алексей Ракша связывает с демографической ямой 90-х годов: 30-летних женщин становится меньше. «Новое поколение женщин детородного возраста подрастет лет через 10, тогда и замедлятся темпы естественной убыли»,— прогнозирует демограф.

«Традиционно в Краснодарский край активнее переезжают на ПМЖ молодые люди, поэтому регион регулярно пополняется молодежью, включая женщин детородного возраст»

Не спасает ситуацию и стабильно высокий уровень миграции в Краснодарский край. «Возможность переехать в южные регионы России у многих связана с доступностью льготной ипотеки и наличием материнского капитала. Для того чтобы получить право на такую господдержку, нужно иметь детей. Поэтому люди сначала рожают, а потом переезжают жить к нам, и в этом случае им уже нужны садики и школы, а не роддома»,— комментирует диакон Михаил Степанков.

Тем не менее благодаря миграционной привлекательности Краснодарского края рождаемость на Кубани в сравнении с некоторыми другими субъектами России падает медленнее, отмечает Алексей Ракша.

«Традиционно в Краснодарский край активнее переезжают на ПМЖ молодые люди, поэтому регион регулярно пополняется молодежью, включая женщин детородного возраста. Популярностью у переезжающих на ПМЖ в первую очередь пользуются приморские города, в частности Сочи, Анапа, Геленджик, а также Краснодар. Краснодарский край, образно говоря, светлое пятно на демографической карте России»,— утверждает демограф.

Здоровья не прибавилось

Главный врач и основатель медицинского центра «Чадо», доктор медицинских наук, врач-эксперт перинатальной диагностики Ольга Астафьева обращает внимание, что на уровне рождаемости сказывается здоровье женщин. По данным эксперта, в Краснодарском крае отмечается высокий процент распространения эндометриоза, в 75% случаях ассоциированного с бесплодием; ожирением страдает каждая четвертая женщина детородного возраста и, как следствие, метаболическими нарушениями, приводящими к дисфункции яичников.

«Число бесплодных пар в Краснодаре выросло с 15% в 2020 году до 18% в 2024 году, и это не окончательные цифры»

«Число бесплодных пар в Краснодаре выросло с 15% в 2020 году до 18% в 2024 году, и это не окончательные цифры, так как часть женщин с бесплодием не обращаются за помощью к специалистам, а пытаются найти помощь у астрологов, остеопатов, ясновидящих. Рост бесплодных пар связан с увеличением мужского фактора бесплодия до 50%, последствиями коронавирусной инфекции, ежедневными стрессовыми ситуациями в последние годы»,— рассказывает Ольга Астафьева.

Врач подчеркивает, что для изменения ситуации в отношении рождаемости женщины должны быть уверены в завтрашнем дне.

Расходы подсчитали

Доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета Наталья Рощина снижение рождаемости связывает в первую очередь с экономическими факторами, так как обеспечить ребенка качественным питанием, одеждой, услугами медицины и образования становится сложной задачей для молодых семей, особенно с ипотечной нагрузкой.

С экспертом соглашается и Ольга Астафьева. «Молодые семьи не хотят иметь больше одного ребенка, так как заработная плата не позволяет обеспечить достойный рост и развитие малыша. Женщины откладывают деторождение до времени, когда их благосостояние улучшится»,— говорит врач.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Краснодарском крае женщин, рожающих после 40 лет, за три года стало на 14% больше.

Отец двоих детей диакон Михаил Степанков уточняет, что продленка для первоклассника в Краснодаре обходится в 15 тыс. руб., два занятия в неделю Ушу — 4,5 тыс. руб., пение, хореография — еще по 5 тыс. руб. «Причем это цены не в частных учебных заведениях, а в государственных. Но вот по сертификату на допобразование детей они брать не хотят, ведь сертификат предусматривает другие расценки»,— рассказывает священнослужитель.

По мнению диакона Михаила Степанкова, действующие меры поддержки семей были эффективны лет пять назад, а с момента начала СВО, взлета ключевой ставки и существенной инфляции они значительно обесценились. «Например, пять лет назад сумма маткапитала была эквивалентна стоимости бюджетного российского автомобиля, а сейчас это от силы треть стоимости машины»,— говорит представитель РПЦ.

Брать ответственность не готовы

Эксперты уровень рождаемости напрямую связывают с состоянием института брака. «Снижение популярности официальных брачных отношений приводит к неустойчивым связям между мужчиной и женщиной, поэтому в незарегистрированных отношениях мы не можем ожидать рождения двух и более детей»,— констатирует Наталья Рощина.

На Кубани в 2024 году зарегистрировали 42 699 актов гражданского состояния о заключении брака, что на 3432 (или 7,44%) меньше, чем годом ранее. Такая статистика опубликована на официальном сайте Управления записи актов гражданского состояния Краснодарского края.

Причины отрицательной динамики, по словам экспертов, идентичны причинам снижения рождаемости, и в первую очередь это демографическая яма 90-х — начала нулевых годов. Именно это поколение достигло брачного возраста. На Кубани, по данным Росстата, средний возраст вступления в брак составляет 25–34 года.

На Кубани в 2024 году зарегистрировали 42 699 актов гражданского состояния о заключении брака, что на 3432 (или 7,44%) меньше, чем годом ранее

«Безусловно, экономический фактор оказывает огромное влияние на решение о браке, так как создание семьи — это взаимная ответственность и обязательства супругов. 2024 год был экономически сложным для каждого россиянина, независимо от уровня достатка и статусных характеристик. Многие не смогли себе позволить создать семью из-за финансовых проблем и отложили регистрацию брака. Свои коррективы в планирование семьи и рождение детей внесли события, связанные с проведением СВО. Мы не должны исключать и важность соблюдения свадебных традиций. А “сыграть свадьбу” на 50 человек, по оценке свадебных организаторов, в Краснодаре стоило в 2024 году от 800 тыс. руб.»,— комментирует социолог.

Большое значение, по мнению экспертов, имеют и ценностные ориентиры россиян. Диакон Михаил Степанков утверждает, что многих современных молодых людей вырастили эгоистами, потребителями, ориентированными на получение удовольствия и не приученными к труду.

Наталья Рощина добавляет, что для молодежи отношения, основанные на браке, не являются обязательными. «Культ самоценности, прокачка своих ресурсов, потребление эмоций и впечатлений приводит к популяризации “легкой жизни”. Сотрудничать в браке желающих с каждым годом становится все меньше и меньше. Популяризация цифровой коммуникации, отсутствие навыков общения, понимания, сочувствия приводит к формированию личности, не способной на длительные отношения, на освоение супружеской и родительской роли в будущем»,— поясняет социолог.

Число разводов в Краснодарском крае, согласно данным регионального ЗАГСа, год к году сократилось на 2,9% — до 29 913. При этом доля расторжений по отношению к числу браков выросло с 67% до 70%. В прошлом году количество зарегистрированных актов гражданского состояния о заключении брака в 2023 году составило немногим более 46,1 тыс., что на 4,1% больше, чем годом ранее.

В людей нужно инвестировать

На первом совещании 2025 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил разработать программу для помощи семьям, целью которой является увеличение рождаемости. Глава региона предложил предусмотреть дополнительные выплаты, льготы, помощь в обеспечении питанием и одеждой для детей из малообеспеченных семей, а также увеличить число ясельных групп в детсадах. Также обсуждается введение регионального маткапитала на четвертого и последующих детей.

«Население страны — такой же ценный ресурс, как нефть и газ. И для того чтобы он приносил дивиденды, в него нужно делать инвестиции»,— акцентирует диакон Михаил Степанков.

По мнению Натальи Рощиной, региональную выплату для многодетных семей в размере 160 тыс. сложно назвать эффективно мерой, так как на эти деньги можно решить небольшие текущие задачи. «Материнский капитал тоже не всегда позволяет решить жилищные проблемы с учетом размера первоначального взноса по ипотечному кредитованию. Иногда кредитная нагрузка для работающих членов семьи не позволяет обеспечить детей необходимым: качественным питанием, одеждой и образованием»,— говорит социолог.

«Население страны — такой же ценный ресурс, как нефть и газ. И для того чтобы он приносил дивиденды, в него нужно делать инвестиции»

Эксперт подчеркивает, что при разработке программы, направленной на повышение рождаемости, необходимо учитывать следующие важные вопросы: сколько должны зарабатывать работающие супруги, чтобы обеспечить трех и более детей? Какая у них будет кредитная нагрузка по ипотеке, если собственного жилья нет? Где и как в Краснодарском крае могут работать такие родители, чтобы заработать на жилье и на содержание троих и более детей?

Диакон Михаил Степанков считает, что нужно ввести кешбэк на дополнительное образование. «За одного ребенка родители платили бы сами сами, за второго четверть стоимости возвращало бы государство. За третьего — половину, за четвертого и последующего — 100%»,— говорит священнослужитель.

«Важно популяризировать традиционные многодетные и многопоколенные семьи, с выплатой адекватных пособий. Ввести в старших классах школ уроки половой грамотности, на которых эксперты в доступной форме расскажут о вреде ранних абортов, о необходимости вакцинации против папилломавируса до первого полового контакта, о целесообразности планирования беременности до 35-летнего возраста»,— считает Ольга Астафьева.

Стимулировать многодетность нужно также и на социальном уровне, с изменения стереотипов отношения к многодетности в обществе, подчеркивает диакон Михаил Степанков. «И начинать нужно с женских консультаций, в которых многодетных мам встречают подчас словечками “пришла тут нищету плодить”, а потом заставляют стоять по месяцу в очередях на нужное обследование. Самое негативное впечатление о беременности у моей супруги — это необходимость посещения консультации. Если вам реально нужна рождаемость, в первую очередь устройте все так, чтобы беременных “на руках носили” в консультациях и единственный аппарат УЗИ не был все время сломан»,— говорит диакон Михаил Степанков.

Наталья Рощина добавляет, что пока многодетная семья будет ассоциироваться с бедностью и попрошайничеством, выстроить эффективную демографическую политику, направленную на устойчивый рост рождаемости, не получится.

Маргарита Синкевич