Ямальца задержали за передачу взятки в 1 млн от екатеринбургского бизнесмена

СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудило уголовное дело в отношении жителя Тарко-Сале по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Предприниматель из Екатеринбурга обвиняется в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре индивидуальный предприниматель предложил сотруднику налоговой службы в Тарко-Сале составить недостоверный акт камеральной проверки его налоговых деклараций. Бизнесмен хотел уклониться от уплаты налогов в размере 18 млн руб.

Сотрудник налоговой службы, получив предложение, сообщил о нем в правоохранительные органы, дело контролировало РУ ФСБ по Тюменской области. Фигуранты договорились о передаче взятки, и бизнесмен попросил выступить посредником своего знакомого в Тарко-Сале. Его задержали при передаче 1 млн руб.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступлений, проводит мероприятия по сбору доказательств по уголовным делам.

Ранее суд арестовал сотрудника ФСБ за получение взятки от бывшего мэра Среднеуральска (Свердловская область) Андрея Зашляпина. По данным следствия, ее сумма составила 10 млн руб.

Анна Капустина