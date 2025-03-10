Бывший депутат думы Самары заняла пост врио зампредседателя правительства Курской области

Экс-депутат думы Самары Олеся Дворцова стала врио заместителя председателя правительства Курской области. Как отметили в областном правительстве, Олеся Дворцова будет курировать работу регионального комитета государственного строительного надзора и Государственной жилищной инспекции Курской области. Кроме того, на чиновницу будут возложены контрольные функции по исполнению поручений главы региона Александра Хинштейна.

«Необходимо усилить, ужесточить контрольные функции со стороны исполнительной власти. Олеся Геннадьевна в этом вопросе человек опытный, ранее она возглавляла контрольный комитет в Самаре, думаю, что эта задача ей по плечу»,— сказал Александр Хинштейн.

В январе этого года стало известно, что депутатские полномочия Олеси Дворцовой досрочно прекращены после назначения советником врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, бывшего депутата Госдумы от Самарской области.

В статусе депутата думы Самара Олеся Дворцова возглавляла рабочую группу по контролю за осуществлением органами местного самоуправления полномочий в области дорожной деятельности и транспортной инфраструктуры, работала в должности председателя контрольного комитета гордумы, входила в состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки при главе Самары.

Сабрина Самедова