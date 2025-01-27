В Самаре досрочно прекращены полномочия двух районных депутатов

Досрочно прекращены полномочия депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Самары второго созыва Андрея Майера. Аналогичное решение принято в отношении депутата Совета депутатов Самарского района Олеси Дворцовой. Постановления опубликовала муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Полномочия Олеси Дворцовой были прекращены в связи с тем, что ее назначили советником врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. До этого он был депутатом Госдумы от Самарской области.

Андрей Майер сложил полномочия районного депутата после того, как его привлекли к уголовной ответственности по делу о причинении ущерба ПАО «Россети Волга» путем злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ) в рамках заключенного договора. Следствие установило, что с августа по декабрь 2021 года бывший парламентарий на посту руководителя компании «СК-Энерго» поручил бухгалтеру указанной фирмы не перечислять электросетевой компании деньги для оплаты услуг по передаче электроэнергии.

Сумма причиненного ущерба превысила 57 млн руб. В мае 2024 года суд приговорил Андрея Майера к двум годам и трем месяцам лишения свободы, но по ст. 53.1 УК РФ заменил это наказание принудительными работами с удержанием в доход государства 15% заработка.

Георгий Портнов