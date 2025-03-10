Розничные продажи «Биннофарм Групп» по итогам 2024 года выросли на 19% до 48,25 млрд рублей

Суммарный объем аптечных продаж лекарственных препаратов и БАД компании «Биннофарм Групп» превысил 48 миллиардов рублей в 2024 году. Соотношение продаж между лекарствами и биодобавками составило 93,5% и 6,5%.



Согласно данным аналитического агентства AlphaRM, компания заняла 6-е место среди лидеров фармацевтического рынка, показав прирост розничных продаж на 19% по сравнению с 2023 годом. Среди российских фармкорпораций на розничном рынке по итогам года компания стала вторым крупнейшим производителем с долей 2,7%. Фундаментом роста компании стал сбалансированный и диверсифицированный портфель препаратов различных категорий.

«Мы гордимся достигнутыми результатами и стремительным ростом продаж «Биннофарм Групп», который подтверждает доверие потребителей к нашим продуктам, - отметила Екатерина Славгородская, директор дирекции по продажам и продвижению «Биннофарм Групп». – Мы продолжаем активно развивать портфель, инвестируем в инновации и поддерживаем тесное сотрудничество с медицинским сообществом, аптечными сетями и дистрибьюторами. Это позволяет нам уверенно двигаться вперед, предлагая рынку качественные и востребованные препараты».

ООО «Биннофарм Групп»