Правительство Приангарья увеличит разовую выплату участникам СВО до 1 млн руб.

Власти Иркутской области сегодня, 10 марта, на оперативном штабе под председательством губернатора Игоря Кобзева приняли решение об увеличении до 1 млн руб. размера единовременной выплаты военнослужащим, участвующим в СВО по контракту. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, инициативу должны рассмотреть депутаты областного парламента на мартовской сессии.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта его действие «будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года». Игорь Кобзев полагает, что «депутаты поддержат эту инициативу».

В Иркутской области действует закон «О денежной выплате участникам специальной военной операции». Единовременная выплата полагается военнослужащим из Иркутской области, заключившим контракт с Минобороны РФ и включенным в списки личного состава войсковой части. Ранее размер единовременной выплаты менялся в апреле 2024 года, тогда он был увеличен с 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Влад Никифоров, Иркутск