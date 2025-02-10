За неделю в Свердловской области родилось 613 детей

На территории Свердловской области в течение недели на свет появились 613 детей — 330 мальчиков и 283 девочки, в их числе оказалось девять пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Материями в возрасте до 35 лет стали 446 женщин, после 35 лет родили 158 жительниц Среднего Урала. Двое из них родили в седьмой раз, также 104 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.

Напомним, за первую неделю января 2025 в регионе родилось 666 детей — 368 мальчиков и 298 девочек, в том числе четыре пары близнецов.

Ирина Пичурина