В Михайловске школу перевели на дистант из-за аварии на водоводе

В Шпаковском округе произошла авария на водопроводе в микрорайоне Пушкина. Местных жителей просят забрать детей из детских садов, сообщил глава округа Игорь Серов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Прорыв трубы диаметром 315 мм произошел на улице Трубицина в Михайловске. Это вызвало перебои с водоснабжением», — рассказал Игорь Серов.

Вторая смена в СОШ №5 переводится на дистанционное обучение, а в первой смене уроки сокращены.

Кроме того, детские сады №15,20 и 29 работают на запасах воды.

Николай Аксенов