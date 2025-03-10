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Коммерсантъ FM
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Путин поручил разработать общий для регионов стандарт поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям. Обобщать практику предоставления помощи военнослужащим будет комиссия Госсовета и главы субъектов РФ, следует из сообщения на сайте Кремля. Стандарт должен быть разработан к 7 апреля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручения даны по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» 6 марта. С предложением создать единый для всех регионов стандарт выступила одна из участниц встречи. Тогда президент идею поддержал и отметил, что в будущем к стандарту «можно добавлять что-то, что коллеги из регионов посчитают важным именно для этого региона».

26 февраля омбудсмен Татьяна Москалькова также предлагала создать федеральный закон о гарантиях прав участников СВО и их семей. Такой закон, как поясняла госпожа Москалькова, мог бы обобщить «большой массив» законодательных актов, принятых в этой сфере. По представленным ею данным, в 2024 году в рамках соцзащиты военнослужащих было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124. Также госпожа Москалькова предложила «регламентировать правовой режим» СВО по аналогии с режимом КТО, который закреплен в законе «О противодействии терроризму».

Полина Мотызлевская

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