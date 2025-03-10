Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в грабеже на Ленинском проспекте

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали одного из подозреваемых в уличном грабеже на Ленинском проспекте. Информация об инциденте поступила в дежурную часть накануне, 9 марта, в 05:31.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что возле дома 87 по Ленинскому проспекту двое неизвестных избили 30-летнего прохожего и похитили у него мобильный телефон «Техно 5 Pro», после чего скрылись с места происшествия.

Спустя час в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 93 по Ленинскому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего неработающего петербуржца. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Второго нападавшего сейчас ищут, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отправили под стражу двоих обвиняемых в похищении 16-летнего подростка на Заречной улице.

Андрей Цедрик